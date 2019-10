Alassio (Savona) – Due giornate ad Alassio per la prevenzione del tumore al seno. Torna anche quest’anno, nelle giornate di giovedì 24 e domenica 27 ottobre, l’evento “Alassio in Rosa“, la manifestazione ideata da AIRC dedicata alla sensibilizzazione sul tema del cancro del tessuto mammario con visite e consulenze gratuite.

L’iniziativa è organizzata volutamente ad ottobre, il mese dedicato all’informazione sul tumore al seno, il più frequente nel genere femminile. Grazie ai progressi in campo medico la sopravvivenza è aumentata rispetto agli anni passati dell’87%, ma l’obiettivo di AIRC, che da oltre 50 anni rappresenta il principale polo privato di finanziamento alla ricerca oncologica, è quello di trovare risposte anche per le donne che affrontano le forme più gravi di questa neoplasia.

Saranno diversi gli eventi organizzati nella città di Alassio durante le due giornate. Dalle ore 14 alle ore 18 di giovedì 24, il Dottor Carlo Vallega, ginecologo del Centro Ippocrate, sarà disponibile per visite e consulenze gratuite. Per prenotarsi sarà necessario telefonare al numero 0182646710 facendo riferimento al progetto “Alassio in Rosa”.

“Siamo consapevoli – spiega Patrizia Mordente, assessore alle pari opportunità del Comune di Alassio – che con mezza giornata di visite non si possa risolvere il problema, ma il segnale che si vuole dare, rispetto alla necessità di prevenire l’insorgere dei problemi, è comunque forte: occorrono controlli puntuali, dall’autopalpazione agli esami radiologici”.

Sempre nella giornata di giovedì 24, a partire dalle ore 20, in scena al Victorian Pub l’aperitivo musicale per sostenere la ricerca con offerta libera.

Nella giornata di domenica 27, invece, i cittadini potranno acquistare una pianta di ciclamino presso lo stand allestito in piazza della Libertà, con parte del ricavato che verrà devoluto a favore delle attività di AIRC.

Per sottolineare ancora una volta l’importanza della prevenzione e della conoscenza di questa forma tumorale inoltre sia l’acqua della fontana di piazza della Libertà che l’illuminazione della facciata del Palazzo Comunale si tingeranno simbolicamente di rosa.