Genova – Ancora pesanti disagi, questa mattina, per chi viaggia in treno lungo le direttrici per il nord Italia.

Le linee ferroviarie per Milano, Torino e Alessandria restano nel caos dopo l’alluvione che ha interessato le Valli Stura e Orba, in Basso Piemonte.

I treni sono bloccati da ieri e molti convogli che erano partiti verso lombardia e piemonte sono tornati indietro e convogliati alla stazione di Principe dove si sono vissute ore di emergenza che hanno scatenato un diluvio di proteste e di polemiche.

Interi convogli costretti a tornare da dove erano partiti e viaggiatori costretti ad attendere pullman sostitutivi o a trascorrere la notte a Genova con tutte le difficoltà connesse.

La Protezione civile ha operato con grande spiegamento di forze e di mezzi ma ovviamente non è stato facile gestire un flusso enorme di persone che dovevano trovare una sistemazione.

Questa mattina la situazione non è molto diversa e i treno cancellati o sostituiti da pullman sono ancora numerosi.

Sul sito di Trenitalia si trovano tutte le informazioni ed è fortemente consigliato di verificare orari e presenza dei convogli prima di mettersi in viaggio verso le stazioni.