Cicagna (Genova) – Sono gravi le condizioni del ragazzo di 24 anni travolto ieri sera, intorno alle 22, mentre attraversava la strada lungo la statale 225, nel comune di Cicagna.

Il giovane si trova ricoverato in gravi condizioni all’ospedale San Martino di Genova dove i medici gli hanno attribuito il codice rosso, il più grave.

Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo avrebbe attraversato la strada in un punto lontano dalle strisce pedonali e un’auto che sopraggiungeva lo ha centrato in pieno, sbalzandolo per aria.

il ragazzo è ricaduto a terra riportando diverse ferite, fratture e contusioni ma non avrebbe mai perso conoscenza.

All’arrivo del 118 il giovane è stato stabilizzato e trasferito con la massima urgenza in ospedale.

Ora è in corso la ricostruzione di quanto avvenuto anche attraverso le testimonianze e le eventuali riprese video.