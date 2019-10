Genova – Sarebbe stato catturato dai carabinieri l’uomo accusato di aver aggredito e palpeggiato almeno cinque ragazze, alcune minorenni, nel centro cittadino.

A darne notizie il quotidiano Il Secolo XIX sulle sue pagine web.

Secondo il quotidiano genovese, infatti, l’uomo sarebbe una persona ospite di una comunità del quartiere di San Fruttuoso e sarebbe sospettato di alcuni degli almeno 12 episodi denunciati da ragazze e ragazzine negli ultimi mesi.

Episodi sconcertanti, con aggressioni in pieno giorno, in giardini e parchi pubblici e che hanno visto le giovanissime aggredite alle spalle e palpeggiate con alcuni tentativi di violenza sessuale anche più grave.

Spesso le vittime sono state letteralmente “salvate” da altre donne intervenute in loro soccorso o sono riuscite a sfuggire al bruto gridando o colpendolo al viso con pugni e schiaffi.

Il maniaco non è mai riuscito a portare a compimento la violenza vera e propria ma ha certamente lasciato un segno indelebile nei ricordi delle giovani vittime. Una colpa che, se confermata in Tribunale, costerà pene severe.

Gli inquirenti continuano le indagini e metteranno a confronto il presunto maniaco con le vittime, in riconoscimenti “all’americana” in ambienti protetti, per verificare se altre vittime lo riconoscono.