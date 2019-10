Genova – Un nuovo ripascimento della spiaggia di Voltri che attende da mesi di tornare alla normalità dopo un intervento che ha scatenato le proteste dei residenti e, probabilmente, è costato la poltrona ad un assessore.

Eì passata all’unanimità la mozione del MoVimento 5 Stelle a primo firmatario Fabio Ceraudo, che impegna il Sindaco Bucci e la Giunta ad effettuare nuovo ripascimento della spiaggia di Voltri. Quest’ultima, gravemente danneggiata dopo la mareggiata del 2018, si trova oggi ancora in una situazione disastrosa nonostante il ripascimento di inizio estate 2019: cantiere fantasma, fil di ferro e recinzioni metalliche abbandonate ovunque ed un terreno duro che non può essere fruito in modo rilassante o piacevole dai bagnanti.

“Vedere la spiaggia di Voltri in queste condizioni a distanza di un anno dalla mareggiata che esattamente un anno fa colpiva le nostre coste è avvilente – dice Fabio Ceraudo – e testimonia ancora una volta tutta l’inadeguatezza e il disinteresse per il Ponente genovese della giunta Bucci. Le promesse non bastano più ai voltresi. Altre spiaggie sono state ripristinate senza problemi, quella di Voltri guarda caso è ancora in queste condizioni pietose. Questo nonostante siano state già spese decine di migliaia di euro di soldi pubblici, letteralmente gettati nell’acqua con dei lavori effettuati e completamente da rifare. Con questa mozione abbiamo voluto assicurarci che sia il Sindaco che l’Assessore Piciocchi si prendano l’impegno di stanziare i fondi necessari per compiere un nuovo ripascimento della spiaggia decoroso, cosa che – conclude Ceraudo – avrebbe dovuta essere fatta con il ripascimento di quest’estate e che invece ci sembra essere stato l’ennesimo spreco di soldi e risorse pubbliche. Valuteremo se fare un esposto in Procura per danno erariale perchè il risultato disastroso è sotto gli occhi di tutti ed i soldi pubblici sono stati comunque spesi e a nostro giudizio, male.”