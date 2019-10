Genova – Sei lunghi mesi di lettere, telefonate, email e piazza Martinez, nel quartiere genovese di San Fruttuoso, torna ad avere le strisce pedonali che si erano cancellate per la mancanza di manutenzione.

Si “festeggia” sui social, nei gruppi del quartiere, per l’intervento del Comune di Genova che, dopo tante proteste e le ripetute richieste del Municipio Bassa Valbisagno, ha finalmente ritracciato le strisce bianche degli attraversamenti ormai divenuti un vero e proprio pericolo.

Per ottenerli, il presidente del Municipio, Massimo Ferrante, ha dovuto chiedere e richiedere ed aspettare, insieme ai residenti della zona, diversi mesi.

Addirittura sei, come scritto sul post pubblicato sulla pagina Facebook di “Sei di San Fruttuoso se”.

Il quartiere attende, insieme a quello di Marassi, che si faccia fronte anche al problema degli attraversamenti pericolosi e mal illuminati come quello di via Fereggiano.

La speranza è che, visto che si tratta di zone molto pericolose, si riesca ad ottenere, come già avviene in altri quartieri molto meno pericolosi, attraversamenti illuminati in modo adeguato e segnaletica stradale dedicata proprio ad evidenziare il punto di attraversamento ed il rischio di incidenti anche gravi.