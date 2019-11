La Spezia- Il Servizio di Protezione Civile della Regione Liguria ha emanato lo stato di allerta ARANCIONE, dalle ore 5 alle ore 15 di oggi martedì 5 novembre, per piogge diffuse con rischio meteo per vento e mare.

Tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale rimarranno APERTE.

Il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile rimarrà aperto fino alle ore 15 e terrà costantemente monitorata l’evoluzione della situazione.

Si coglie l’occasione per ricordare le misure di auto protezione, in particolare per le zone a più alta probabilità di allagamento e in quelle collinari dove più alto è il rischio di frane.

In caso di forti piogge si raccomanda di limitare al massimo gli spostamenti in auto e, per le aree più soggette ad allagamento, di porre paratie a protezione dei locali siti a livello strada.

Per segnalazioni o emergenze è possibile contattare il Coc al numero 0187 501172

Tutte le indicazioni e gli aggiornamenti saranno a disposizione sul sito www.allertaliguria.gov.it