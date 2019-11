La Spezia – Ricerche senza sosta per la scomparsa di una ragazzina di 14 anni che manca da casa da sabato pomeriggio e da allora non da più notizie di sè.

Alle indagini partecipano forze dell’ordine e amici della famiglia che vive ore di angoscia a causa di quella che sembra una “fuga”.

La vicenda inizia sabato pomeriggio con la ragazzina che chiama a casa per chiedere il permesso di passare la notte a casa del fidanzatino. I genitori si oppongono alla richiesta e, in tutta risposta, il telefonino della ragazzina si spegne e la giovane risulta irreperibile.

Dopo qualche ora di attesa, con la speranza che la giovanissima riaccenda il telefono, i genitori chiamano le forze dell’ordine e scattano le ricerche.

Viene per prima cosa individuato il “fidanzatino” che viene convocato per rispondere alle domande di chi cerca la ragazza senza però trovarla.

Il giovane, di origini sudamericane, risponde di non aver notizie della ragazza e di non aver trascorso la notte con lei.

Alcuni elementi nel racconto del ragazzo, però, non convincono genitori e forze dell’ordine che avviano ulteriori accertamenti.

Intanto la famiglia è sempre più disperata perché della ragazza non si hanno più notizie da oltre 24 ore e si teme che le possa essere successo qualcosa.

La possibilità che la giovanissima sia “nascosta” a casa di qualcun altro, magari solo per fare un “dispetto” ai genitori, appare verosimile.

Le forze dell’ordine lanciano l’appello a chi, magari senza rendersi conto della gravità di quanto sta avvenendo, sta dando ospitalità ad una ragazza minorenne che risulta scomparsa e invita a chiamare subito la famiglia per rassicurarla e per non passare dei guai seri.