Genova – Un tubo della rete idrica che scoppia, l’asfalto che si alza sino ad aprirsi e una fontana d’acqua che allaga ogni cosa nei dintorni. E’ ormai emergenza a Genova per lo stato di salute delle tubazioni della rete idrica e di fornitura dell’acqua potabile. Le condotte sono ormai invecchiate e logorate e andrebbero sostituite per la maggior parte.

L’ennesimo disagio è avvenuto questa mattina, in piazza della Nunziata, in pieno centro cittadino, nei pressi della locale fermata dell’autobus 39.

Improvvisamente l’asfalto si è sollevato sino a spaccarsi e un fiume di acqua ha iniziato a fuoriuscire dal sottosuolo allagando la strada.

Un’enorme quantità d’acqua che ha bloccato il traffico e causato ritardi e code.

Sul posto sono accorsi i mezzi della polizia locale e i tecnici Iren e Ireti che dovranno riparare la condotta.

In breve la fornitura d’acqua è stata sospesa e molte abitazioni della zona sono rimaste a secco e resteranno così almeno sino a questa sera o comunque sino a lavori ultimati.

Un incidente che riporta di stretta attualità la condizione pessima delle condotte sotterranee dell’acquedotto, posizionate ormai diversi decenni fa e che ormai hanno bisogno di essere sostituite completamento, con campagne di lavori che non prevedano più solo interventi di emergenza.

Un piano di sostituzione che comporterà una spesa enorme ma che non può essere rinviata in eterno anche per limitare la perdita di acqua lungo la strada tra la fonte e i rubinetti di casa, una delle cause della carenza idrica nazionale e degli altissimi costi dell’acqua.