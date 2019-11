Genova – Nuovo caso molto grave di meningite nel capoluogo ligure dove una giovane è stata ricoverata al Pronto Soccorso dell’ospedale San Martino.

Si tratta di una ragazza genovese di 27 anni che presentava sintomi di febbre molto alta, dolore alla testa e rigidità del collo ed è stata sottoposta agli esami che hanno confermato che si tratta di un caso di infezione meningococcica.

La paziente interessata dalla patologia è ricoverata dalle 5 di questa mattina in gravissime condizioni presso il reparto di Rianimazione del Pronto Soccorso.

I medici tengono costantemente monitorata la giovane e la stanno sottoponendo a terapia a base di farmaci specifici contro la meningite da meningococco.

Anche le persone che sono entrate in contatto con la ragazza vengono sottoposte in queste ore a terapia preventiva.

Le vaccinazioni preventive per i bambini sono particolarmente consigliate dai medici pediatri poichè gli effetti sui più piccoli possono essere mortali o comunque comportare gravi lesioni.