Genova – Nuovo ritardo nel cronoprogramma per la costruzione del viadotto autostradale che sostituirà il ponte Morandi crollato uccidendo 43 persone.

Il terzo impalcato del ponte verrà montato solo oggi mentre avrebbe dovuto essere terminato la scorsa settimana. Il maltempo continua a creare ritardi nella lavorazione e per rispettare le norme di sicurezza gli interventi vengono ritardati in attesa di migliori condizioni meteo.

salvo nuovi contrattempi causati dal vento o da piogge molto forti, il terzo impalcato, lungo oltre 50 metri, verrà issato sino alla quota di 40 metri e posizionato sulle pile 6 e 7.

Procede a rilento la lavorazione del cantiere posto sulla sponda di levante del viadotto e diversi osservatori si dicono piuttosto scettici sulla possibilità che il ponte venga ultimato nei tempi previsti se verranno rispettate le norme di sicurezza previste.

Inoltre, mano a mano che si procede da ovest verso est, la quota di lavorazione del ponte sale e raggiungerà i 100 metri, creando non pochi problemi logistici alle ditte impegnate nella ricostruzione.

La priorità è ovviamente la sicurezza del ponte e dei lavoratori e quindi è molto probabile che i tempi di consegna dovranno ancora una volta slittare rispetto alle promesse fatte.