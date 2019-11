Genova – Grave incidente questa mattina nel cantiere del nuovo ponte autostradale che sostituirà il ponte Morando crollato uccidendo 43 persone.

Per cause ancora in via di accertamento una delle gru che stava lavorando nonostante il maltempo si è abbattuta poggiandosi su uno degli impalcati.

Nel ribaltamento del mezzo di lavoro sono rimaste ferite tre persone, subito sottoposte alle cure mediche del caso.

Sul posto sono accorsi i mezzi del 118 e dei vigili del fuoco oltre alle forze dell’ordine e alle autorità competenti per la sicurezza sui luoghi di lavoro.

I tre operai rimasti feriti sono stati trasferiti al pronto soccorso dell’ospedale Villa Scassi.

Mentre sono stati avviati tutti gli accertamenti previsti per verificare l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.

In particolare sono in corso controlli per verificare il rispetto delle normative di sicurezza sul lavoro anche a riguardo delle operazioni che vengono svolte nel cantiere in presenza di maltempo e precipitazioni.