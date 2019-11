Proseguirà sino alla mezzanotte di oggi, salvo modifiche o prolungamenti, lo stato di Allerta rossa per forti precipitazioni nella zona di centro e ponente della Liguria scattata questa mattina alle 6.

La pioggia abbondante cade su un terreno già saturo d’acqua e che fatica a reggere nuove precipitazioni in quantità che normalmente cadono in un mese.

Questa la situazione per zona:

• Centro regionale (zona B): Allerta Rossa fino alle 23.59 di oggi, sabato 23 novembre (tutti i bacini).

• Levante regionale (zona C): Allerta Gialla fino alle 23.59 di oggi, sabato 23 novembre (bacini piccoli e medi; bacini grandi gialla fino alle 23.59 di oggi, sabato 23 novembre).

• Entroterra di centro ponente (zona D): Allerta Rossa fino alle 23.59 di oggi, sabato 23 novembre (bacini piccoli e medi rossa dalle 00 alle 23.59 di domani; bacini grandi arancione dalle 03 alle 06, poi rossa dalle 06 alle 23.59 di domani).

• Entroterra di centro levante (Zona E): Allerta Arancione fino alle 15 di oggi, sabato 23 novembre; poi GIALLA fino alle 23.59 (bacini piccoli e medi); bacini grandi gialla fino alle 23.59 di oggi, sabato 23 novembre.

Da circa due mesi la Liguria è soggetta agli effetti di perturbazioni, capaci di saturare quasi tutto il territorio. Dopo le ennesime precipitazioni ieri, oggi l’arrivo di un’altra perturbazione atlantica, intensa e strutturata, attiva fino alla parte centrale di domenica.

La configurazione a larga scala è caratterizzata da due importanti sistemi: a Est, sui Balcani, una salda zona di alta pressione crea una barriera; a Ovest, una massa di aria fredda scende dal Nord Atlantico fin sopra il Marocco, determinando un richiamo caldo e umido sull’Italia Occidentale.

La Liguria si trova “sul ramo ascendente” della configurazione: in parole semplici, sarà investita per quasi due giorni da correnti principalmente di Scirocco, che porteranno ingenti quantitativi di pioggia diffusa, anche sotto forma di temporali stazionari forti o molto forti, su un terreno già ora incapace di reggere nuova acqua.

Come spesso capita in queste situazioni, decisivo sarà lo scontro fra lo Scirocco e la Tramontana: se avrà la meglio il vento da sud est, i fenomeni tenderanno a sconfinare oltre la costa, facendo sentire gli effetti più pesanti sui crinali e nei retrostanti versanti padani; se invece prevarrà il nord, il rischio è che le precipitazioni più importanti restino confinate sul settore costiero di centro ponente.

Ma in entrambi gli scenari la situazione di criticità al suolo è massima nelle province di Imperia, Savona e Genova.

Si ricordano le misure di autoprotezione previste dalla Protezione Civile Nazionale prima, durante e dopo gli eventi più intensi: sono pubblicate sul sito www.allertaliguria.gov.it, dove si possono trovare anche tutti gli aggiornamenti e i dati in tempo reale di pioggia, vento, livello dei torrenti, temperatura, etc.

Ecco i fenomeni previsti per oggi e per i prossimi giorni:

SABATO 23 NOVEMBRE: Tempo molto perturbato con precipitazioni diffuse su tutta la regione: intensità fino a forte su ABD, dove si prevedono cumulate areali elevate. Le precipitazioni assumeranno localmente carattere di rovescio o temporale con alta probabilità di fenomeni forti anche persistenti su ABDE, alta probabilità di fenomeni forti su C. Venti da SudEst di intensità fino a burrasca forte con raffiche che potranno raggiungere e localmente superare i 100 km/h. Deciso aumento del moto ondoso con mare fino a molto agitato e mareggiate intense da Sud-Est.

DOMENICA 24 NOVEMBRE: Nella prima parte della giornata permangono condizioni di instabilità associate a precipitazioni diffuse sul Ponente: cumulate ancora significative su AD e alta probabilità di rovesci o temporali forti su A; permane una bassa probabilità di fenomeni forti su BD. In mattinata venti tra forti e di burrasca rafficati da Sud-Est su C, localmente su E. Dal pomeriggio ingresso di venti forti settentrionali su ABDE. Mare ancora agitato sotto costa nelle prime ore con possibili mareggiate; calo dalla tarda mattina.

Questa la suddivisione in zone del territorio regionale:

A: Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa

B: Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno

C: Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla

D: Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida

E: Valle Scrivia, Val d’Aveto e Val Trebbia

