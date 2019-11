Genova – Atp Esercizio, dopo la conferma della chiusura dell’A26 in entrambe le direzione nel tratto compreso tra l’allacciamento con l’autostrada A10 e lo svincolo di Masone, comunica che il servizio di collegamento tra Valle Stura e Genova da Masone sarà garantito utilizzando la strada statale 456 del Turchino.

Seguiranno comunicazioni in merito nella giornata di domani. La linea interessata è la linea 1. La prima corriera che farà la via del Turchino è quella in partenza alle 5.30 da Masone.