Genova – Traffico in tilt nella zona di Brignole, questa mattina, per il normale flusso di veicoli diretto verso il centro cui si sommano gli effetti di un incidente avvenuto questa mattina e lo spegnimento dell’impianto semaforico della zona per i lavori di adeguamento per il cantiere del Bisagno.

Il flusso veicolare che dalla ValBisagno scende verso Brignole incontra notevoli disagi nella zona di ponte Carrega e ponte Feritore per cantieri fermi da tempo senza alcuna spiegazione e poi nuovamente nella zona di corso Sardegna, via Tolemaide e piazza delle Americhe per il cantiere per la copertura del Bisagno che ha causato la modifica della normale circolazione.