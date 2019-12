Genova – Genova si candida a ospitare l’Adunata nazionale degli Alpini nel 2022.

La giunta comunale, su proposta dell’assessore Paola Bordilli, ha accolto favorevolmente la richiesta dell’Associazione Nazionale Alpini – sezione di Genova.

Genova, e tutta l’area metropolitana, ha una tradizione legata al Corpo: la divisione Cuneense, sacrificatasi sul fronte del Don per permettere agli atri corpi la ritirata, era in gran parte formata da giovani genovesi e delle valli liguri.

La Sezione di Genova – composta da oltre 3mila soci – vanta con 12 medaglie d’oro al valore militare uno dei più ricchi medaglieri delle sezioni d’Italia.

L’assessore Bordilli spiega: “Anche nei recenti eventi che hanno colpito la città, gli Alpini hanno offerto il proprio prezioso contributo confermando lo spirito di sacrificio e la vicinanza nei confronti di tutta la cittadinanza. Siano certi che l’adunata potrà rappresentare un’occasione per vestire a festa la città e far rivivere a tanti di noi, ma anche per la prima volta a molti giovani, il particolare spirito che le penne nere portano nelle nostre strade. Quelle penne che ci ricordano il valore alpino, quello animato, come dice la preghiera dell’alpino da tutti noi conosciuta e amata, di fede e amore. Con forza e orgoglio affermo che Genova, città dell’Inno Nazionale, ama gli Alpini e la storia che li lega alla Superba”.

L’ultima volta che Genova ha ospitato l’Adunata nazionale degli Alpini è stata nel 2001, un’edizione passata alla storia per il positivo risultato di affluenza di oltre 350mila alpini. Gli altri anni degli Alpini a Genova sono stati il 1980, il 1963, il 1952 e il 1931.