Portofino – Il branco di orche che per due settimane è rimasto fermo nel porto di Genova Prà è stato nuovamente avvistato nella zona di Portofino, nel Tigullio

A confermare l’avvistamento, ieri sera, un gruppo di sommozzatori dei vigili del fuoco di Milano, in Liguria per esercitazioni subacquee.

Un altro avvistamento era stato segnalato a Nervi, zona Capolungo, da una residente che aveva notato le maestose pinne dorsali delle orche che spuntavano dal pelo dell’acqua dirigendosi verso levante.

Il branco di orche è composto da un grosso maschio con la coda dorsale più lunga, da una femmina (che ha perso il cucciolo a Genova) e due esemplari di sesso non accertato e che potrebbero essere “cuccioloni” della coppia, nati alcuni anni fa.

Il piccolo nucleo è stato identificato grazie alle fotografie delle macchie bianche che hanno sul corpo e sarebbe stato avvistato per la prima volta in Islanda, a 5mila km di distanza.

Le orche sono grandi nuotatrici e percorrono migrazioni molto impegnative e di solito vengono segnalate all’esterno del Mar Mediterraneo, nella zona dello Stretto di Gibilterra ma non è la prima volta che esemplari di questo particolare tipo di cetaceo vengono avvistati all’interno e persino in Italia.

L’ultimo avvistamento, però, risalirebbe al 2015 e nelle acque della Sardegna.