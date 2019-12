Genova – Non si placano le proteste per la sicurezza della strada, in via Gianelli a Nervi, in presenza di mareggiate con onde che arrivano a colpire le auto e le moto di passaggio.

In diverse occasioni sono comparsi sul web filmati che dimostrano come la strada, in presenza di mareggiate, venga raggiunta da marosi anche di forte intensità e che la strada diventi pericolosa per le auto ma ancor più per motociclisti e pedoni che possono essere travolti e gettati a terra dalla violenza dei marosi.

Se il video dello scooter “bagnato” da un’onda ha fatto sorridere, le immagini dell’ondata che travolge e fa cadere a terra un ciclista hanno scatenato le proteste e le richieste di intervento sulla scogliera sottostante, per evitare che possa avvenire una tragedia.

Le ondate che raggiungono la strada, infatti, non sono semplici “spruzzi” e le conseguenze, per un pedone o un motociclista possono essere gravi.