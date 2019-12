Casarza Ligure – Sarà una doppia indagine della magistratura e della Asl a chiarire con certezza la dinamica dell’incidente mortale sul lavoro in cui ha perso la vita oggi Stefano Strada, 45 anni, tecnico elettricista residente a Mezzanego.

Il tecnico è intervenuto per una riparazione all’interno di una cabina elettrica presente in un’azienda quando è stato raggiunto da una scarica elettrica da 15mila volts che lo ha ucciso sul colpo.

A nulla è servito l’intervento di un collega che ha subito chiamato i soccorsi. Quando sul posto è arrivata l’ambulanza del 118 per Strada con c’era più nulla da fare.

Il corpo è stato recuperato e trasferito in obitorio a disposizione del medico legale che accerterà le cause del decesso.

Intanto, nell’azienda, è stata aperta un’indagine della Asl che accerterà come sia potuto accadere che l’uomo abbia lavorato su una cabina elettrica operante e che forse non era stata posta in blocco per l’intervento del tecnico.

Il magistrato che segue il caso accerterà anche eventuali responsabilità e se sono state rispettate tutte le misure anti infortunio sul lavoro.

Stefano Strada lascia una moglie e due figli proprio alla vigili del Natale.