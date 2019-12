Genova – Incidente, questa mattina, in via Reti a Sampierdarena.

Qui, per cause ancora da accertare, due auto che viaggiavano in senso opposto si sono scontrate frontalmente.

Sul posto sono accorsi i Vigili del Fuoco, i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia Municipale.

I pompieri hanno lavorato per districare le lamiere e permettere a uno dei due conducenti, rimasti incastrati nell’abitacolo, di essere soccorso.

Entrambi gli automobilisti sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena.

Durante le operazioni di soccorso, via Reti è rimasta interdetta al traffico.

Gli uomini della Municipale hanno effettuato i rilievi del caso e si occuperanno di ricostruire la dinamica del sinistro.