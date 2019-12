Imperia Circus Countdown. Questo il nome dell’evento che accompagnerà gli imperiesi nell’anno nuovo. La serata del 31 dicembre vedrà tra i protagonisti artisti itineranti noti nel panorama nazionale, per uno spettacolo rivolto principalmente a bambini e famiglie.

Il tutto avrà inizio alle ore 22 nei pressi di Banchina Aicardi, con l’esibizione di trampolieri, spettacoli di magia ed equilibrismo. In Calata Cuneo sarà posizionato anche un Hummer, sopra il quale si svolgeranno evoluzioni in mountain bike.

A margine dei diversi spettacoli sono previsti vari laboratori e i più piccoli potranno salire sulla corvette di Capodanno, utilizzata per l’occasione come minitaxi per il trasporto da una fermata all’altra. A tutto ciò si aggiungono i mercatini di Natale e la pista di pattinaggio su ghiaccio già presenti per le festività.

Ospite musicale della serata sarà El Gato DJ, autore e cantante del tormentone internazionale “Mueve la colita”, che farà ballare grandi e piccoli al ritmo della musica latino-americana fino alle ore 2,00.

“Abbiamo allestito un programma ricco, diverso dal solito, fatto soprattutto di spensieratezza”, commenta l’assessore alle Manifestazioni Simone Vassallo. “Il tema del circo è anche un omaggio indiretto a Grock, a cui questa città è legata profondamente. Abbiamo voluto un Capodanno rivolto ai più piccoli, soprattutto fino alla Mezzanotte, e poi ci sarà modo di divertirsi e ballare con El Gato Dj, nome di primissimo piano della musica latino-americana”.