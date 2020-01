Genova – Tragedia nel tardo pomeriggio di oggi nella stazione ferroviaria di Sturla.

Un uomo di 75 anni che viaggiava a bordo di un treno regionale partito da Savona e diretto a Sestri Levante, ha accusato un malore fatale.

Il 75enne si è sentito male ed è stato notato da alcuni passeggeri che hanno immediatamente avvertito il personale di bordo.

Il convoglio si è fermato alla stazione di Genova Sturla per permettere ai sanitari del 118 di salire a bordo per soccorrere l’uomo.

I militi presenti hanno seguito tutte le procedure per rianimarlo ma, purtroppo, per l’anziano non c’è stato nulla da fare.

Sul posto, oltre ai sanitari sono intervenuti anche gli agenti della Polfer che hanno dato il via libera alla ripresa del viaggio del mezzo.

Il treno è successivamente ripartito, con circa un’ora e mezza di ritardo.

I viaggiatori presenti sul regionale sono stati fatti proseguire con altri mezzi.