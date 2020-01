Los Angeles – Sono stati Brad Pitt e Jennifer Aniston i più fotografati durante l’assegnazione dei SAG Awards 2020 (Screen Actors Guild Awards), nella notte tra il 19 e il 20 gennaio. I due, ex marito e moglie, hanno entrambi ottenuto riconoscimenti per i loro ultimi lavori («C’era una volta a Hollywood» per Brad e «The morning Show» per Jennifer) e si sono salutati e baciati affettuosamente.

Il discorso del divo di Hollywood è stato ascoltato con attenzione dall’attrice, e a sua volta Brad Pitt ha interrotto la conferenza stampa per poter assistere al discorso della Aniston. Il gioco di sguardi dietro le quinte tra i due ha fatto immediatamente impazzire i fotografi, rendendo virali le immagini della serata. La speranza dei fan della coppia è che ci sia la possibilità di un ritorno di fiamma. I due sono stati sposati dal 2000 al 2005, fino alla rottura della relazione dopo l’incontro sul set di Pitt con Angelina Jolie. La lunga lontananza tra i due ha avuto un graduale riavvicinamento dopo il divorzio dell’attore e della separazione della Aniston da Justin Theroux.