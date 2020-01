Savona – Un rondone pallido è stato riportato in Africa dopo essere stato ritrovato ferito a Savona. Savona – Un rondone pallido è stato riportato in Africa dopo essere stato ritrovato ferito a Savona.

Lo scorso novembre, i volontari dell’ENPA di Savona avevano trovato il giovane esemplare a terra in corso Italia, di fronte all’ex ospedale.

I rondoni pallidi, a differenza dei comuni che volano entro settembre, si spostano tra novembre e dicembre; il giovane esemplare, tuttavia, non era in grado di partire per tempo.

Questo ha attivato gli aiuti, iniziati da Antonella, volontaria Enpa specializzata in rondoni, che con costanza ha somministrato costoso cibo specifico più volte al giorno avviando l’accrescimento dell’animale.

Successivamente, il rondone è stato trasferito a Zurigo, presso l’Associazione Svizzera per la Protezione degli uccelli selvatici dove è stata completata la crescita.

Nei giorni scorsi, sfruttando la collaborazione di viaggiatori per l’Africa, il rondone, con altri 19 compagni, è partito in aereo e li, in grado di volare, è stato liberato con successo tra i suoi simili arrivati due mesi prima.

Enpa segnala l’aumento del numero di animali selvatici che ogni anno necessitano di soccorso.

Nel 2019 l’impegno dei volontari dell’Enpa ha siperato i 3mila salvataggi.