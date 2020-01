Genova – Piero Pelù festeggerà i suoi 40 anni di carriera sul palco della 70esima edizione del Festival di Sanremo, presentando il brano “Gigante“. Il singolo sarà contenuto del nuovo album di inediti intitolato “Pugni fragili“, in uscita il prossimo 21 febbraio.

Per l’artista si tratta del 20esimo album registrato, sia nel suo percorso solista sia nei Litfiba.

Il brano in gara alla kermesse sanremese è stato arrangiato e prodotto da Piero Pelù e Luca Chiaravalli in chiave rock elettronica, ed è dedicato a chi arriva al mondo per la prima volta (i suoi nipotini) e anche a chi lotta per rinascere a nuova vita liberandosi dalle catene di un passato difficile (i ragazzi e le ragazze dei carceri minorili di Nisida e di tutta Italia).

Durante il festival di Sanremo, Piero Pelù ha deciso di portare avanti l’impegno ambientale con il suo “Clean beach tour”: mercoledì 5 febbraio, infatti, alle ore 11.00 presso la spiaggia di Bussana l’artista invita tutti a partecipare alla raccolta di plastiche e microplastiche spiaggiate per “sottrarre più veleni possibili al nostro ambiente e quindi a noi stessi”. Per organizzare l’evento Piero ha coinvolto Legambiente e il comune di Sanremo che a sua volta ha invitato tutte le scuole del distretto.