Genova – Genitori che pubblicano foto di termometri che indicano temperature non consentite, lamentele per il freddo in cui versano le aule dei bambini e lavoratori che fanno i salti mortali. La situazione dell’asilo della Maddalena, nel pieno centro storico genovese continua a restare critica ed i molti appelli al sindaco Bucci e all’assessore Piciocchi, responsabile per il settore “riscaldamento” sono rimasti “lettera morta” dopo le rassicurazioni fatte prima di Natale.

La protesta corre su Facebook e le lamentele dei genitori e dei dipendenti della struttura si fanno di giorno in giorno più allarmate anche per la presenza di infiltrazioni più volte segnalate e che non sembrano interessare gli uffici preposti.