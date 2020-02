Genova – E’ deceduto all’ospedale Villa Scassi dove era ricoverato dallo scorso 19 gennaio l’anizino 88enne che aveva ucciso la moglie malata e poi aveva cercato di togliersi la vita.

Aurelio Ottaviani era stato salvato e trasferito in ospedale dove, però, aveva nuovamente tentato di uccidersi per la disperazione.

Una scelta tragica che lo aveva visto togliere la vita alla moglie, Elisabetta Ugulini, nella loro abitazione di Certosa “per non vederla stare male” e poi la scelta di togliersi a sua volta la vita per non diventare un peso per la famiglia.

Confidenze fatte agli inquirenti e ad alcuni amici che sono al vaglio degli inquirenti che seguono il caso.

L’ennesima tragica vicenda legata alla paura degli anziani di gravare sulle spalle dei figli e dei familiari. Un grido d’allarme troppo spesso inascoltato dalle istituzioni.