Alassio – Sono gravi ma non è in pericolo di morte la giovane precipitata da una ventina di metri da un ponte sulla statale Aurelia.

La ragazza è stata trasferita d’urgenza all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure dove i medici hanno riscontrato diverse fratture e ferite varie.

Indagini sull’incidente anche per ricostruire con precisione cosa sia realmente avvenuto. Non è chiaro infatti se la giovane sia caduta accidentalmente per oltre una ventina di metri o se invece si sia trattato di un gesto volontario.

A salvare la ragazza le piante che hanno attutito la caduta evitando il peggio.