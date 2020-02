Sanremo – Un vero e proprio caos nella sala stampa del Teatro Ariston a seguito dell’annuncio “anticipato” del vincitore dell’edizione 2020 del Festival della Canzone Italiana.

Per un errore ancora in via di chiarimento, il rullo delle news di Sky TG 24 ha annunciato prima del tempo il nome di Diodato quale vincitore.

Sorpresa tra i telespettatori che, in diretta su Rai 1, stanno ancora aspettando per saper il nome del vincitore della kermesse canora.