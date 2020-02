L’alta pressione in rinforzo sul Mediterraneo occidentale consente il susseguirsi di giornate dal sapore decisamente primaverile.

Queste le previsioni per le prossime ore di Limet Liguria:

Mercoledì 12 febbraio 2020

Cielo sereno o al più velato su tutta la regione.

Venti al mattino tesi da nord-ovest nell’area compresa tra il Savonese e il Tigullio occidentale, più deboli altrove. Al pomeriggio più moderati dai quadranti meridionali. Persistono forti flussi sud-occidentali al largo.

Mari: al mattino ancora molto mossi i bacini orientali. Nel corso del pomeriggio moto ondoso in leggero ma costante calo.

Temperature: stazionarie le massime, minime in calo nei fondovalle

Costa: min +6/9°C, max: +14/17°C.

Interno: min 0/+5°C, max: +14/18°C.

Giovedì 13 febbraio 2020

Nuvolosità in graduale aumento su gran parte della regione. Non escludiamo isolati piovaschi sul settore orientale a partire dal tardo pomeriggio / sera.

Venti moderati dai quadranti meridionali. Libeccio in rinforzo dalla sera, in particolar modo al largo.

Mare mosso al mattino, di nuovo molto mosso o agitato in serata sui bacini di levante.

Temperature: in lieve diminuzione.

Venerdì 14 febbraio 2020

Soleggiato ovunque. Temperature di nuovo in ripresa.