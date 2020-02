Genova – I ragazzi di GenovaCleaners hanno colpito ancora e questa volta lo hanno fatto al Righi dove degrado e spazzatura regnano sovrani persino in aree protette.

In poche ore i ragazzi hanno raccolto ben 68 sacchi di spazzatura con diversi quintali di rifiuti ingombranti.

Una 50ina di cleaners, accompagnati dalle famiglie con bimbi al seguito hanno lavorato con pazienza e metodo ripulendo aree ricoperte di spazzatura, detriti e persino pezzi di auto e di moto.

Il materiale, raccolto in sacchi della spazzatura, verrà ritirato da Amiu in un luogo concordato, concludendo l’operazione pulizia.

I Genova-Cleaner hanno anche annunciato la prossima tappa del loro tour per pulire la città: appuntamento a Voltri domenica 23 febbraio.

Per maggiori info sulle spedizioni: http://linktr.ee/genovacleaner