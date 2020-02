Genova – E’ stato sottoposto a un lungo e complesso intervento l’uomo di 56 anni rimasto gravemente ferito ieri mattina nel porto di Genova Prà.

Il 56enne, trasportato all’ospedale San Martino in codice rosso, è stato sottoposto a un lungo e complesso intervento.

Ortopedici e chirurghi vascolari si sono adoperati nel tentativo di salvargli entrambi gli arti inferiori.

La prognosi, al momento, è ancora riservata.

L’uomo, nella mattinata di ieri, è rimasto ferito da alcuni tubi che lo hanno travolto.

La dinamica dell’incidente non è ancora stata chiarita e sono in corso le verifiche del caso per stabilire la causa che ha portato all’incidente.