Un calo della pressione sul Mediterraneo lascia passare un nuovo fronte perturbato che porterà il maltempo tra la giornata di oggi e quella di mercoledì.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo per le prossime ore di Limet Liguria:

Martedì 25 febbraio 2020

Molto nuvoloso o coperto ovunque, salvo aperture sull’imperiese più decise dal pomeriggio. Deboli precipitazioni che tenderanno ad insistere in mattinata tra genovese e Tigullio per poi isolarsi nel corso della giornata sul levante interno, in particolare sullo spezzino.

Venti: ciclonico moderato sul Golfo; teso / forte da sud-ovest al largo, tendente a rinforzare ulteriormente a burrasca nel corso della giornata.

Mari: mosso a ovest di Capo Mele; molto mosso da sud-ovest altrove; tendente ad agitato il settore centrale al largo e l’intero settore orientale.

Temperature: in calo le massime nell’interno, più sensibile sul versante padano; stazionarie lato costa.

Costa: min +9/13°C, max: +14/16°C.

Interno: min +4/10°C, max: +9/13°C

Mercoledì 26 febbraio 2020

Schiarite ampie specie sul settore centrale e occidentale; addensamenti residui potranno insistere a ridosso dei rilievi orientali.

Venti: condizioni meteo-marine impegnative al largo per burrasca da ovest persistente; dal pomeriggio brusca rotazione a maestrale/tramontana in costa con raffiche sostenute.

Mari: generalmente agitato per onda formata da sud-ovest, localmente molto agitato come da avviso.

Temperature: in deciso calo nell’interno e sulle quote Appenniniche; sensazione di freddo acuita dal vento forte.

Giovedì 27 febbraio 2020

Inizialmente poco nuvoloso; addensamenti nel corso della giornata più organizzati a levante; gelate al primo mattino sul fondovalle soggetto.

Condizioni meteo-marine ancora proibitive.