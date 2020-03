Rapallo (Genova) – Ci sarebbe un caso “sospetto” di coronavirus anche a Rapallo, nel levante genovese, dove, sino ad ora, non si era registrato alcun contagio e nemmeno un allarme sanitario.

A riferire la notizia il quotidiano Il Secolo XIX nella sua edizione on line

Secondo le prime indiscrezioni si tratterebbe di una persona, un turista in vacanza nel Tigullio, risultata positiva al primo esame del tampone.

Un secondo esame verrà effettuato nelle prossime ore e, se anche questo risulterà positivo, sarà un terzo esame dell’ospedale Spallanzani di Roma a dire l’ultima parola sulla vicenda.

Sino ad allora non si potrà parlare di “contagio” ma di semplice sospetto.

L’emergenza sanitaria è comunque scattata in modo preventivo secondo le regole stabilite dal Ministero della Salute.

Si sta verificando in particolare dove abbia trascorso gli ultimi 14 giorni il paziente e se ha parenti, amici, conoscenti con cui è entrato in contatto.

Il “nuovo caso” potrebbe modificare le scelte delle ultime 24 ore sulla decisione di riaprire le scuole in Liguria tranne nella provincia di Savona.

Visto l’emergere del caso sospetto la situazione potrebbe cambiare anche per la provincia di Genova ma la decisione ufficiale spetta alla Regione Liguria che si esprimerà in modo definitivo intorno alle ore 18.

Chi desidera seguire tutti gli aggiornamenti sull’emergenza coronavirus ha a disposizione anche un canale Telegram dedicato alle notizie pubblicate sul sito LiguriaOggi.

Il canale è disponibile a questo indirizzo: https://t.me/liguriaoggi

Una volta iscritti una notifica push vi avviserà non appena viene pubblicato un nuovo articolo sul sito, fornendo inoltre un breve estratto delle prime righe in modo da leggerne l’anteprima. Seguendo poi il link che accompagnerà la notifica atterrerete direttamente sul sito di LiguriaOggi.it per leggere l’intero articolo.

E’ un sistema semplice ma allo stesso tempo utile per rimanere aggiornati in tempo reale senza necessariamente doversi collegare ai nostri canali social.