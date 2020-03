Genova – C’è anche un bambino di appena 11 mesi, ricoverato all’ospedale Gaslini tra i 261 casi positivi in Liguria (con un aumento di 76 unità rispetto a ieri). Si tratta del figlio di una delle persone già ricoverate. Aumentano di 28 unità le persone ricoverate e 4 in più nei reparti di terapia intensiva.

Questo il bilancio della situazione presentato oggi, in Regione Liguria, durante la consueta conferenza stampa.

“La curva dell’aumento dei casi segue quello che ci aspettavamo – ha dichiarato Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria – Ci sono casi molto seri ma anche persone che vengono dimesse e che possono tornare a casa”.

In arrivo il via libera all’attivazione della “nave ospedale” nel Porto di Genova con la destinazione a “residenza protetta” di una nave da crociera di MSC che non sarà un vero e proprio ospedale ma una struttura dove potranno essere seguiti sia i pazienti che possono stare a casa per le cure e sia i pazienti dimessi dopo i ricoveri ma che hanno ancora necessità di essere seguiti e controlati.

notizia in aggiornamento

