Genova – Sono buone le condizioni di salute del bambino di appena 11 mesi ricoverato all’ospedale Gaslini per l’infezione da coronavirus. A trasmettere l’infezione un familiare positivo al tampone di controllo.

Si tratta del paziente “più giovane” almeno in Liguria e il suo caso è seguito con particolare attenzione proprio per l’eccezionalità della situazione che prevede che, ad infettarsi e ad avere bisogno di cure mediche specializzate, siano soprattutto persone anziane.

Negli ospedali liguri ci sono 137 pazienti contagiati mentre sono 261 le persone risultate positive al test, ben 76 in più in una sola giornata. Elemento che lascia pensare che l’espansione del virus non sia ancora nella fase calante.

Ben 125 pazienti sono confinati nelle loro abitazioni e vengono curati sul posto perché la gravità della malattia non è tale da richiedere il ricovero. Una buona parte di chi entra in contatto con il coronavirus, insomma, non sviluppa un’infezione di particolare gravità.

Ben 38 le persone che si trovano in terapia intensiva negli ospedali della Liguria (4 più di ieri), la maggior parte negli ospedali di Genova anche per avvenuto trasferimento dalle zone di provenienza.

Le persone sottoposte a isolamento con sorveglianza attiva sono 1.124 in tutta la Liguria (+59 rispetto a ieri).

Di cui:

Asl 1 – 222

Asl 2 – 299

Asl 3 – 191

Asl 4 – 139

Asl 5 – 273