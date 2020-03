Genova – Parcheggi gratis nelle Blu Area del Comune di Genova, in gestione a Genova Parcheggi ma si dovrà esporre sul cruscotto l’autocertificazione con i motivi dello spostamento.

Il Comune mette a disposizione parcheggi gratuiti nel centro città per limitare il numero delle persone sui mezzi pubblici, dove si segnalano ancora troppe presenze senza il rispetto delle distanze di sicurezza.

Per usufruirne, però, sarà necessario esporre sul cruscotto l’autocertificazione che spiega per quale motivo si è usciti di casa.

Un provvedimento che da un lato “piace” ai genovesi ma che suscita forti perplessità poiché il documento da esporre contiene dati sensibili come nome e cognome e indirizzo di casa.

Polemiche anche per la decisione di APCOA, che gestisce i parcheggi di piazza della Vittoria, di non aderire all’iniziativa creando una situazione di evidente disparità e di confusione.

I Cittadini chiedono al Comune di far valere il proprio “peso” trattandosi di spazi comunali dati in concessione ad una società privata.

La pubblica necessità – per legge – prevale sugli interessi privati.