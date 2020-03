Genova – Un carico di mascherine e presidi sanitari anti coronavirus destinati a riportare, almeno per un pò, alla normalità le riserve di materiale indispensabile a far andare avanti il sistema sanitario della Liguria.

A farlo arrivare mercoledì, su un volo speciale, la Repubblica Popolare Cinese che si è molto impegnata in aiuto dell’Italia, dopo aver brillantemente superato l’emergenza che ha colpito decide di migliaia di pazienti sul proprio territorio.

La donazione della Cina comunista arriverà all’aeroporto di Malpensa e qui parte del carico verrà preso in carico dalla Protezione Civile della Regione Liguria che le trasporterà al centro di raccolta e gestione presso l’ospedale San Martino di Genova che coordina tutta la gestione del materiale sanitario.

Una vera e propria “boccata di ossigeno” in un momento in cui le riserve di materiale di protezione personale (DPI) scarseggiano e gli approvvigionamenti in arrivo dal Governo centrale sono rari e di scarsa entità e comunque insufficienti alle necessità.

Un bel segnale di amicizia da parte della Cina che risponde così al caloroso abbraccio dei Liguri al momento di difficoltà vissuto dalla comunità cinese all’inizio dell’emergenza, quando ristoranti e attività gestite da cittadini di origine cinese si erano svuotati di clienti per il timore, risultato del tutto infondato, che il virus arrivasse in Italia dalla Cina.