Genova – “Molti dei pazienti che vengono ricoverati in questi giorni non hanno rispettato i divieti”. Lo ha dichiarato il responsabile della clinica delle Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, Matteo Bassetti che coordina l’emergenza sanitaria collegata al coronavirus.

“Molti pazienti che seguiamo in questo periodo – ha spiegato Bassetti – ammettono candidamente di non aver rispettato le prescrizioni e di aver partecipato a pranzi con più persone, incontri con amici e altre situazioni che ci lasciano veramente perplessi”.

Tornando ad invitare tutti a restare a casa e a rispettare i divieti imposti, gli esperti invitano a riflettere sul fatto che i comportamenti “a rischio” sono, in questa fase, particolarmente pericolosi per sè e per l’intera comunità poiché non consentono il rallentamento del contagio e contribuiscono a portare “a casa” il virus che, diversamente, non potrebbe entrare.