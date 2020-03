Savona – Arriverà nel porto di Savona nelle prime ore di domattina, tra le 6 e le 8, la nave da crociera Costa Luminosa che trasporta oltre 600 passeggeri “a rischio” per un eventuale contagio da coronavirus.

La nave è partita poco dopo le 19 dal porto di Marsiglia dove ha sbarcato altri 600 passeggeri di nazionalità francese, statunitense e canadese. Un provvedimento necessario per poter coordinare il rimpatrio di un numero considerevole di persone che potrebbero essere state esposte al coronavirus.

Una situazione molto delicata poiché la Regione Liguria ha già informato il Governo centrale di non poter affrontare una quarantena della nave nel porto di Savona in una situazione di estrema delicatezza per la sanità locale, già provata dall’emergenza.

Alla nave verranno concesse 48 ore per completare le operazioni di sbarco dei passeggeri, che verranno controllati attentamente ed uno ad uno.

Allo scadere delle 48 ore la Regione Liguria chiederà al Governo centrale di trasferire la nave in un porto identificato dal decreto per gestire eventuali emergenze sanitarie.