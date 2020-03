Genova – Resta alta l’attenzione per l’epidemia di coronavirus che sta interessando la Liguria con decine di decessi ogni giorno.

In attesa del picco dei contagi, che dovrebbe arrivare nella settimana entrante, sono 1478 le persone positive al Covid-19 in Liguria, 205 in più rispetto a ieri.

Secondo i dati relativi ai flussi tra Alisa e il ministero, dei positivi totali, sono 868 gli ospedalizzati, di cui 132 in terapia intensiva, sono al domicilio 481 perone (51 più di ieri), clinicamente guariti (ma restano positivi e sono al domicilio) 129.

I guariti con 2 test consecutivi negativi sono 14 (5 più di ieri), le persone decedute dall’inizio dell’emergenza sono 171 (19 più di ieri).

Gli 868 ospedalizzati sono così suddivisi:

• Asl1 – 138 (17 in terapia intensiva)

• Asl2 – 121 (15 in terapia intensiva)

• Asl3 Colletta di Arenzano/Gallino Pontedecimo – 11

• Asl3 Villa Scassi – 115 (15 in terapia intensiva)

• Asl3 Micone di Sestri Ponente – 0

• Asl4 – 48 (10 in terapia intensiva)

• Asl5 – 64 (14 in terapia intensiva)

• San Martino – 171 (38 in terapia intensiva)

• Galliera – 132 (16 in terapia intensiva

• Gaslini – 1

• Evangelico – 67 (7 in terapia intensiva)

Le persone in sorveglianza attiva sono 2063, così suddivise:

• Asl1: 506

• Asl2: 361

• Als3: 350

• Asl4: 419

• Asl5: 427