Genova – Verrà emessa una particolare regolamentazione per i Laboratori privati che stanno avviando – senza mandato della Regione Liguria – gli esami del sangue a pagamento per individuare eventuali contagi da coronavirus.

La decisione è stata annunciata dall’assessore regionale alla Sanità, Sonia Viale che ha evidenziato che in queste ore alcuni laboratori privati hanno iniziato, senza coordinamento con la Regione Liguria, l’offerta privata di test anti coronavirus.

“Non ci sarà nessun “fai-da-te in questo campo – ha spiegato Viale – e per questo stiamo predisponendo una particolare regolamentazione per questo genere di attività”.