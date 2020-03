Genova – Il primo caso di positività da coronavirus è stato accertato tra i lavoratori del cantiere del nuovo ponte Morandi.

Il dipendente di una delle ditte appaltatrici è risultato positivo ai primi test per il coronavirus ed è stato posto a riposo, in isolamento, in attesa di ulteriori verifiche.

Nel cantiere è in corso l’accertamento di eventuali contatti con altre persone che verranno controllate.

“I lavori al ponte proseguiranno” – ha garantito il sindaco Marco Bucci – Statisticamente era evidente prima o poi sarebbe successo ma questo non significa che i lavori si fermeranno.