Genova – La fase acuta potrebbe essere alle spalle ma non bisogna abbassare la guardia.

Lo ha ribadito il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti durante la conferenza stampa quotidiana per fare il punto sull’emergenza Covid-19 in Liguria.

I numeri della giornata di oggi parlano di ulteriori contagi e, purtroppo, ancora decessi.

Nelle ultime 24 ore sono stati 113 i nuovi positivi al Coronavirus e 20 i deceduti, dati che si attestano rispetto ai giorni precedenti e che indicano la persistenza in quello che i modelli matematici indicano come “plateau”, una fase in cui i contagi si assestano prima di iniziare la discesa.

Intanto, proseguono i controlli per il personale sanitario.

Come ha spigato il dottor Francesco Coppello, direttore dell’Unità Operativa Medicina del Lavoro del Policlinico San Martino, nella giornata di oggi sono stati condotti altri controlli sul personale operativo; dei 402 tamponi effettuati, solo 28 sono risultati positivi.

Il laboratorio per la ricerca del CBA, in uso dalla Direzione Scientifica, inoltre, è stato convertito in laboratorio utile a processare i tamponi: circa 220 saranno i tamponi processati giornalmente nel nuovo spazio.

Continuano gli arrivi dei DPI da distribuire sul territorio e uno dei carichi attesi a Malpensa è stato trasferito a Genova.