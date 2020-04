Genova – Sono oltre 23mila le domande presentate sino alla mezzanotte di ieri, per avere il Bonus Spesa finanziato dal Governo centrale e distribuito dal Comune di Genova.

Superato il plafond disponibile di 30mila buoni da 100 euro disponibili, il Comune ha escluso la possibilità di un’estensione del periodo valido per presentare la domanda e si rischia di dove dire di no ad alcune persone che ne hanno fatto richiesta considerando che molte domande hanno nuclei familiari numerosi e potrebbero aver diritto a più di un buono.

Nelle prossime ore le domande presentate verranno esaminate e controllate per verificare che chi le ha presentate ne abbia davvero diritto e necessità.

L’elenco degli aventi diritto passerà poi agli uffici che si occuperanno, da giovedì, della distribuzione.

Pochi i fondi recuperati attraverso le donazioni. Il Comune potrà contare su altri 500 buoni spesa da 100 euro.