Genova – Prosegue l’attività di controllo della Polizia di Stato per garantire il rispetto delle misure di contenimento del Covid-19 a salvaguardia della salute dei cittadini.

Nella serata di ieri, in piazza Pallavicini, un 26enne senegalese pluripregiudicato per spaccio, è stato fermato dai poliziotti del Commissariato Cornigliano mentre camminava in strada.

L’uomo, residente a Sampierdarena, non aveva alcuna necessità per allontanarsi dalla propria abitazione e per questo è stato sanzionato.

Una giovane coppia è stata notata a camminare in via Boine.

Alla vista della volante, i due hanno cercato di nascondersi imboccando una stretta via. Subito fermati dai poliziotti del Commissariato Prè, i fidanzati non sono stati in grado di giustificare come uno stato di necessità la loro presenza.

Lui se l’è cavata poiché lavora poco distante ma per lei, residente a Molassana, la sanzione è stata inevitabile.

Nella mattinata odierna, due genovesi di 26 e 28 anni con numerosi pregiudizi di polizia, sono stati fermati mentre si trovavano a chiacchierare con alcune persone in vico Largo.

La vista delle divise ha fatto dileguare il capannello mentre i due sono rimasti nella zona.

Con fare polemico riferiscono di essere residenti rispettivamente a Campomorone e a Torriglia e che si sentono in diritto di stare “un po’ dove gli pare”. Sanzionati