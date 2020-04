Genova – Un piano straordinario di controlli, per Pasqua, in Liguria, per evitare assembramenti ma anche l’arrivo di persone da altre regioni per le “seconde case”.

Lo ha annunciato oggi il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti.

Ci sarà un dispiegamento eccezionale di forze su strade ed autostrade per bloccare gli arrivi dalle altre regioni.

La polizia stradale presidierà le autostrade, con posti di blocco molto severi ai caselli delle località turistiche della Liguria.

Controlli anche nelle strade interne per prevenire il passaggio di “furbetti” attraverso le vie meno trafficate.

I Sindaci potranno istituire “zone rosse” dove non è possibile accedere per nessun motivo.

Non solo è vietata per legge l’apertura delle seconde casa ma è anche sanzionabile con multe e denunce penali.

Intanto arrivano buone notizie dal punto della situazione giornaliero sull’emergenza coronavirus in Liguria.

Calano percentualmente, sui test effettuati, i nuovi casi di contagio e calano le presenze di pazienti nei reparti di terapia intensiva della Liguria.

Un segno positivo che certifica che, molto lentamente, l’emergenza sta calando.

“E’ importante ora più che mai – ha spiegato Toti – che i cittadini comprendano che la situazione è delicata e non bisogna allentare la presa. Bisogna restare a casa e passare una Pasqua in casa aiuterà ad uscire da questa situazione nel più breve tempo possibile”.

notizia in aggiornamento

Questa il video del punto della situazione i Regione Liguria