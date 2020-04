Recco (Genova) – Ci sarà anche un drone a sorvegliare la città di Recco in occasione delle festività pasquali. Recco (Genova) – Ci sarà anche un drone a sorvegliare la città di Recco in occasione delle festività pasquali.

Scatta oggi, infatti, e durerà fino a Pasquetta il piano messo a punto dal Comune di Recco, in collaborazione con i Comuni di Sori e Camogli, per verificare con attenzione il rispetto delle misure restrittive per l’emergenza coronavirus.

Sono state molteplici, nel corso delle ultime settimane, le violazioni ai decreti nazionali e alle ordinanze regionali da parte dei cittadini.

Anche per questo il sindaco di Recco Carlo Gandolfo, nei giorni scorsi, aveva inviato al Prefetto di Genova la comunicazione per consentire alla Polizia Locale di monitorare dall’alto eventuali assembramenti di persone sul territorio.

Avuto l’ok dal rappresentante del Governo, il drone, che sarà pilotato da persone dell’Istituto Idrografico della Marina ed entrerà in azione domenica 12 e lunedì 13 aprile.

I servizi di controllo congiunti effettuati dalle Polizie Locali di Recco, Sori e Camogli si concentreranno, invece, all’uscita autostradale; gli accessi alla città verranno presidiati nel corso di questo fine settimana a partire da oggi, giovedì 9 aprile, e fino a Pasquetta per impedire ai “furbetti” di cedere alla tentazione della gita fuori porta o si spostino in massa verso le seconde case.

Saranno inoltre attivati controlli 24 ore su 24 per la lettura delle targhe che consentiranno una completa mappatura degli eventuali arrivi di autovetture da fuori comune o da fuori regione.

A proposito, il sindaco di Recco Carlo Gandolfo e il consigliere delegato alla sicurezza Franco Senarega spiegano: “Intendiamo usare i velivoli a pilotaggio remoto e le telecamere per controllare aree specifiche oggetto dei divieti di spostamento, per coprire zone più vaste di osservazione del territorio e per consentire ai nostri agenti di intervenire con rapidità dove saranno notati assembramenti. La tecnologia può dare una mano. La collaborazione degli agenti di Polizia Locale dei comuni confinanti ci permetterà di mantenere alta l’attenzione sugli spostamenti non autorizzati delle persone. E’ necessario però che tutti i cittadini facciano la loro parte perché i singoli comportamenti andranno a beneficio di tutti”.

Gandolfo aggiunge: “Voglio personalmente ringraziare il sindaco di Camogli Francesco Olivari per la proposta di collaborazione, e per l’idea di coordinarci insieme per il controllo del territorio, e il sindaco di Sori Mario Reffo per avere prontamente aderito al progetto”.

Nel primo giorno di entrata in vigore dell’ordinanza firmata dal sindaco sull’obbligo delle mascherine, quattro operatori della Polizia Locale insieme a un volontario dell’Associazione Carabinieri in congedo, hanno condotto un servizio informativo nei supermercati cittadini e in molti negozi sugli obblighi di guanti e mascherine.

Informazioni sono stat fornite anche ai cittadini in coda ai supermercati e ai passanti.

Sono stati sanzionati invece due amministratori di condominio per non aver sanificato gli immobili amministrati e tre persone trovate all’interno di un’attività di estetista.

Negli ultimi 10 giorni circa 200 persone e 110 attività commerciali sono state controllate dagli agenti del comando di Recco con 3 denunce e 3 sanzioni amministrative per infrazioni alle norme anti contagio.