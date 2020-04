Genova – Partirà da domani l’effettiva distribuzione delle mascherine per la popolazione.

Lo ha ricordato l’assessore alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone nel corso del quotidiano punto stampa in Regione.

“Oggi è stata fatta una prova sul territorio spezzino – ha ricordato l’assessore – Ci è stato detto che qualcuno ha inseguito i postini per avere la mascherina. Non inseguiteli, arriveranno per tutti. Ci vuole pazienta. Come quella che stiamo avendo con il distanziamento sociale che è la base per uscire velocemente dall’emergenza”.

Nella giornata di domani partirà l’effettiva distribuzione delle mascherine.

Il primo lotto di due milioni sarà distribuito entro il 23 aprile.

Nei comuni sopra i duemila residenti, le mascherine saranno distribuite dalle Poste Italiane e arriveranno direttamente nella cassetta della posta.

Nei comuni con un numero di residenti minore a duemila, le mascherine saranno distribuite dai sindaci.

Terminata la prima tranche di consegne, chi non avesse ricevuto la mascherina o avesse necessità di averne una supplementare, sarà possibile rivolgersi alle farmacie e alle edicole.

“Non ci fermeremo nemmeno durante le festività di Pasqua – ha ricordato Giampedrone – Attendiamo l’arrivo dei voli che porteranno altri 2 milioni di mascherine chirurgiche e 1 milione di FFp2, destinate ai nostri sanitari”.