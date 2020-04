Genova – Un aumento del 30% delle persone in giro per le vie della città rispetto alla settimana precedente. Lo ha denunciato il sindaco Marco Bucci analizzando i dati emersi dallo studio del traffico della telefonia mobile.

“Sono pessimi segnali – ha detto il sindaco – che si ripetono ormai da 5 giorni in un periodo delicatissimo. I cittadini devono capire che se si esce adesso non sarà possibile uscire dall’emergenza attorno al 3 maggio come si sta annunciando”.

Nel fine settimana torneranno i posti di blocco con particolare fermezza nei controlli e nelle sanzioni. Circa 500 tra agenti di polizia locale e protezione civile sorveglieranno la situazione cercando di evitare assembramenti e passeggiate non autorizzate.